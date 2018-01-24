Apple процитировала Мохаммеда Али в рекламе iPhone X - ВИДЕО

Apple выпустила новый рекламный ролик iPhone X, где использовала запись голоса Мохаммеда Али. Легендарный боксёр рассказывает о величии и красоте на фоне селфи, сделанных людьми на смартфон, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Купертиновская компания использовала в рекламе одну из самых известных речей спортсмена. "Я величайший. Я собираюсь стать чемпионом Вселенной", - рассказывает Мохаммед Али. В контексте видео Apple с помощью боксёра стимулирует чаще использовать портретный режим в iPhone X.

Apple не впервые рекламирует свои смартфоны с прицелом на возможности их камер. Ранее вендор запускал рекламные кампании "Снято на iPhone", в рамках которых профессиональные фотографы делали снимки на айфоны.

Мохаммед Али - один из самых известных боксёров в истории, чемпион Олимпийских игр и абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе. Али скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет. Последние годы жизни он страдал от болезни Паркинсона.

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