Эрдоган призвал США прекратить снабжать террористов оружием
25 января 2018 00:13 580
В среду состоялся телефоный разговор президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, передают турецкие СМИ.
В ходе разговора были обсуждены последние события в Сирии, в частности операция ВС Турции "Оливковая ветвь" в Африне. Эрдоган отметил, что Турция поставила цель очистить Африн от террористической угрозы.
Президент Турции также сказал, что в рамках борьбы с терроризмом, США должны прекратить снабжать террористов PYD/YPG оружием.
Напомним, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССА) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.
Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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