Госструктуры Ирана будут покупать отечественные товары вместо импортных

Совет министров Ирана принял решение запретить государственным органам покупку зарубежных товаров, аналоги которых производятся в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном информационным центром администрации президента Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Совет министров объявил о запрете на покупку зарубежных товаров, производство которых есть в стране, всем государственным органам", - говорится в сообщении. Уточняется, что правительство страны подготовило и утвердило список таких товаров.

Заседание совета министров прошло в воскресенье под председательством президента Ирана Хасана Роухани и стало первым заседанием в новом году по иранскому календарю, наступившем 21 марта.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе выступления, приуроченного к новому году (Ноурузу), объявил наступивший в Иране 1397 год годом "поддержки иранских товаров". Во время заседания совета министров глава министерства промышленности и торговли Ирана представил доклад со схемой поддержки товаров, произведенных в стране.

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