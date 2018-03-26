Учениц женского колледжа запретили называть женщинами

Профессоров американского женского колледжа в штате Массачусетс попросили избегать обращения "женщины" в разговорах с учащимися. Как сообщает новостной портал Fox news, их следует называть только "студентами", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Преподавателей попросили воздержаться от высказываний вроде "мы все здесь женщины" и говорить о двух гендерах. Для этого руководство колледжа выпустило специальную инструкцию по "поддержке транс- и небинарных студентов и создании гендерно-нейтральной среды".

"Насколько мы знаем, не все наши студенты определяют себя как женщины", - объяснила исполняющая обязанности президента колледжа Соня Стивенс (Sonya Stephens). "Но каждый наш студент имеет право на жизнь и учебу в среде, свободной от ненависти и уважающей их идентичность", - добавила она.

Также теперь в колледж могут поступить не только женщины от рождения, но и мужчины, которые идентифицируют себя в том числе и как женщины, и те, кто определяет себя как женщину.

К нововведению отнеслись неоднозначно. В частности, блогер Roaming Millennial выступила против него и назвала "попыткой левых прогрессистов навязать свое мнение и политические взгляды в школьную политику".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook