Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС

26 марта 2018 17:26

Четырнадцать из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля", заявил в понедельник глава Европейского совета Дональд Туск, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов", - сказал он журналистам.

Туск не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, а также число дипломатов, подлежащих высылке.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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