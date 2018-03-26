Могерини провела встречу в Ташкенте с главами МИД региона
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила в Ташкенте на переговорах с представителями МИД пяти центральноазиатских республик разрабатываемую Евросоюзом новую стратегию для региона, включающую вопросы безопасности, а также планы проведения в этом году в Брюсселе министерской встречи по региональной тематике.
Могерини принимает 26-27 марта участие в ташкентской международной конференции по Афганистану. "На полях" этого мероприятия в понедельник прошла встреча с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также замглавы МИД Туркмении.
"Верховный представитель и министры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества... Совещание также позволило представить дополнительную информацию о разрабатываемой в настоящее время новой стратегии ЕС для Центральной Азии", - говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Могерини и министры обменялись мнениями о том, как будут отражены в обновленной стратегии такие приоритеты, как безопасность и региональное сотрудничество.
"Стороны согласились с тем, что нет иного решения конфликта (в Афганистане), кроме мирного, и что "Талибан"(террористическая организация, запрещена в России) должен воспользоваться этой возможностью", - сказано в сообщении.
Также обсуждались перспективы проведения в ближайшие месяцы следующего раунда диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия в Туркмении, Центральноазиатского форума по проблемам окружающей среды в Узбекистане, региональной конференции по борьбе с терроризмом и предотвращению экстремизма, а также международной конференции по водным ресурсам в Таджикистане.
Кроме того, в текущем году запланирована официальная встреча министров иностранных дел республик Центральной Азии с представителями ЕС в Брюсселе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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