Эрдоган выразил надежду, что кризис в отношениях с ЕС останется позади
Анкара надеется, что трудный период ее отношений с ЕС останется позади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы провели очень плодотворную встречу. Надеемся, что мы оставили за спиной тяжелый период в отношениях между Турцией и ЕС. Если ЕС сделает шаг по безвизовому режиму для граждан Турции как можно раньше, это нас порадует. Не нужно превращать этот технический вопрос в политический. Мы также передали наши пожелания по обновлению Таможенного союза", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Варне.
По его словам, Турция находится на прицеле многих террористических группировок. "Мы ждем от ЕС не критики, а сильной поддержки по борьбе с терроризмом. Мы защищаем не только нашу безопасность, но и безопасность Европы", - добавил Эрдоган.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года - Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.
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