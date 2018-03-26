Эрдоган: Беженцы из Африна постепенно возвращаются в свои дома

26 марта 2018 23:59

Беженцы, покинувшие сирийский Африн, постепенно возвращаются в свои дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Беженцы из Африна постепенно возвращаются в свои дома. Наша цель - очистить этот регион от террористов. К сожалению, террористы в Африне пользуются оружием от наших союзников. Сейчас оружие изымается, и становится ясно, где и какое оружие они прятали. Наша борьба с терроризмом внутри страны и за ее пределами продолжается. Когда мы отдадим эти земли их хозяевам, наша операция закончится", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Варне.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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