Нобелевский комитет разрушил популярный миф об Эйнштейне - ФОТО
27 марта 2018 01:23 481
Альберт Эйнштейн хорошо учился в старшей школе, хотя принято считать, что гениальный ученый в школьные годы "не блистал", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В доказательство хорошей успеваемости Энштейна Нобелевский комитет выложил в Twitter скан аттестата Энштейна.
В пояснении к документу отмечается:"Этот аттестат зрелости был выдан Эйнштейну в возрасте 17 лет. В подсчете шесть баллов - самый высокий, 1 = самый низкий. Фотография была сделана в тот же день, когда он получил свои оценки в 1896 году".
Как следует из документа, по шести предметам из тринадцати Эйнштейн получил высший балл. И только по одному стоит "тройка".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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