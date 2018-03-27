Нобелевский комитет разрушил популярный миф об Эйнштейне - ФОТО

Альберт Эйнштейн хорошо учился в старшей школе, хотя принято считать, что гениальный ученый в школьные годы "не блистал", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В доказательство хорошей успеваемости Энштейна Нобелевский комитет выложил в Twitter скан аттестата Энштейна.

В пояснении к документу отмечается:"Этот аттестат зрелости был выдан Эйнштейну в возрасте 17 лет. В подсчете шесть баллов - самый высокий, 1 = самый низкий. Фотография была сделана в тот же день, когда он получил свои оценки в 1896 году".

Как следует из документа, по шести предметам из тринадцати Эйнштейн получил высший балл. И только по одному стоит "тройка".