Месси: у сборной Аргентины есть долг перед самими собой
27 марта 2018 06:32 110
Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает "Советский спорт".
"У нас есть долг перед самими собой. Болельщикам мы ничего не должны, потому что мы всегда выкладываемся на полную", - цитирует слова футболиста Diario Sport.
Месси также добавил, что команда будет делать все для победы.
"Мы чувствуем: сейчас или никогда. Нам нужно думать только так и готовиться к этому соответствующим образом", - добавил Месси.
Ранее игрок выразил желание сыграть в товарищеском матче против Испании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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