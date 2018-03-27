Швейцарский пилот хочет побить рекорд высоты полета

Швейцарский пилот Рафаэль Домжан планирует побить рекорд высоты полета для нереактивных самолетов, поднявшись в стратосферу на высоту 25 тысяч метров на воздушном судне SolarStratos, в этом ему должен будет помочь специальный скафандр, разработанный российским производителем космических систем жизнеобеспечения НПП "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Дата полета еще не определена. Предварительно он планируется на 2020 год. Во вторник, 27 марта на базе российского НПП должны пройти шестичасовые испытания стратосферного скафандра с полной имитацией полета на высоту 25 тысяч метров (выше практического потолка истребителя-перехватчика МиГ-25).

В случае успеха Домжан не просто станет первым человеком, достигшим стратосферы на самолете, работающем на солнечной энергии, он также установит новый мировой рекорд высоты полета на винтовом самолете.

Полет должен будет занять около шести часов - 2,5 часа на набор высоты, порядка 15 минут на максимальной высоте и три часа снижения. Пройти все этапы быстрее просто не позволит конструкция самолета.