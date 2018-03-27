Водитель наказал дерзкого таксиста, отрубив ему палец прямо на дороге - ВИДЕО

Агрессивный водитель с мачете отрубил палец таксисту из-за конфликта на дороге в Сан-Хосе, Коста-Рика. Потрясённые очевидцы ссоры сняли случившееся на видео, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Отметим, что водитель такси был также вооружён мачете, но это не спасло его от потери пальца.

Как сообщает Mirror, полиция Коста-Рики не проводила никаких задержаний в связи с кровавой дракой. Травмированный водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью.

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