Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы с апреля этого года, сообщил во вторник саудовский телеканал Al-Arabiya, передает РИА Новости.
Ранее о начале выдачи виз для туристов в 2018 году заявлял глава саудовского управления по туризму и национальному наследию принц Султан бен Салман Аль-Сауд. По данным телеканала, "выдаваемые визы будут одноразовыми, сроком на 30 дней".
Как отмечает Al-Arabiya, решение о начале выдачи туристических виз было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года, направленной на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики.
В настоящее время Саудовская Аравия выдает только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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