Нетаньяху госпитализировали

28 марта 2018 07:11

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в больницу, передает израильский телеканал "Канал 7".

По данным телеканала, Нетаньяху доставлен в больницу с высокой температурой и сильным кашлем.

Как отмечается, в настоящее время премьер находится под присмотром врачей.

По словам докторов, две недели назад Нетаньяху не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления после болезни. Поэтому его симптомы ухудшились.

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