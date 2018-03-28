Нетаньяху госпитализировали
28 марта 2018 07:11 135
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в больницу, передает израильский телеканал "Канал 7".
По данным телеканала, Нетаньяху доставлен в больницу с высокой температурой и сильным кашлем.
Как отмечается, в настоящее время премьер находится под присмотром врачей.
По словам докторов, две недели назад Нетаньяху не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления после болезни. Поэтому его симптомы ухудшились.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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