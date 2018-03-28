В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета - ВИДЕО
28 марта 2018 13:10 1 118
Два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках международного аэропорта Тель-Авива, пострадавших нет, передает израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
По ее данным, во время буксировки лайнер немецкой компании Germania задел самолет израильского авиаперевозчика El Al, который готовился к вылету, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
"Рейс был отменен, пассажиры сняты с борта. Пострадавших нет", - сообщило радио.
Судя по видео, которое публикуют местные СМИ, у обоих самолетов повреждено хвостовое оперение.
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