В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета - ВИДЕО

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках международного аэропорта Тель-Авива, пострадавших нет, передает израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее данным, во время буксировки лайнер немецкой компании Germania задел самолет израильского авиаперевозчика El Al, который готовился к вылету, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

"Рейс был отменен, пассажиры сняты с борта. Пострадавших нет", - сообщило радио.

Судя по видео, которое публикуют местные СМИ, у обоих самолетов повреждено хвостовое оперение.

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