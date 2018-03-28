В Москве загорелся бизнес-центр - ВИДЕО
28 марта 2018 13:40 497
Бизнес-центр на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за возгорания. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
Здание находится в районе Свиблово (северо-запад города) по адресу: улица Снежная, 26.
Что именно горит в бизнес-центре, уточняется. Агентство Интер со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что прибывшие спасатели отмечают слабое задымление на третьем этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
15-этажное здание комплекса было построено в 2012 году.
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