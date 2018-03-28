В Москве загорелся бизнес-центр - ВИДЕО

28 марта 2018 13:40

Бизнес-центр на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за возгорания. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Здание находится в районе Свиблово (северо-запад города) по адресу: улица Снежная, 26.

Что именно горит в бизнес-центре, уточняется. Агентство Интер со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что прибывшие спасатели отмечают слабое задымление на третьем этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

15-этажное здание комплекса было построено в 2012 году.

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В Москве загорелся бизнес-центр

Нажмите на видео для просмотра:
В Москве загорелся бизнес-центр -1

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