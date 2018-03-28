Сильный пожар в Санкт-Петербурге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

18:31

Пожар в автоцентре Hyundai в Санкт-Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В 16.54 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Из здания выведено 14 человек.

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17:12

В Санкт-Петербурге полыхает автосалон. Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ведомства, вызов днем 28 марта поступил к дому №103 по улице Савушкина.

По данным очевидцев, загорелся автосалон "Рольф", где продают машины марки Hyundai. На фотографиях с места ЧП видно столб черного дыма, который вырывается из здания. На место выехали сотрудники МЧС. Причины возгорания выясняются, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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