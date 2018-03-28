В Венгрию возвращены утраченные рукописи Ференца Листа

Рукописи XIX века венгерского композитора Ференца Листа, долгое время считавшиеся утерянными, были возвращены в Мемориальный музей и исследовательский центр Ференца Листа (Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont) после того, как они были обнаружены в частной коллекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ноты были обнаружены его наследником, который, после подтверждения авторства композитора, предложил продать их в Мемориальный музей и исследовательский центр Ф.Листа.

Покупка была профинансирована за счет невозмещаемого кредита из Национального фонда культуры, - говорится в пресс-релизе.

Среди обнаруженных документов - фортепианное произведение, посвященное памяти лучшего друга Листа в Венгрии Михая Мошони и хоровое произведение, написанное к открытию Венгерской королевской оперы в 1884 году. В то время работы Ференца Листа были опубликованы, но оригинальные рукописи считались утраченными.

Эти произведения были опубликованы издательством, основанным Йожефом Паршчем и Нандором Таборски. У Листа завязалась тесная дружба с Таборски и, как оказалось, рукописи хранились в компании, которая после Второй мировой войны стала государственной собственностью.

В ближайшее время рукописи будут опубликованы на веб-сайте Мемориального музея и исследовательского центра Ференца Листа.