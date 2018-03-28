Турция закрыла пролив Босфор - ПРИЧИНА

Пролив Босфор закрыт для судоходства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным СМИ, пролив был закрыт сегодня в 15:00 по местному времени из-за густого тумана. О времени возобновления судоходства не сообщается.

Отметим, что в последний раз пролив Босфор закрывался 23 февраля также из-за густого тумана.

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