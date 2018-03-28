Под горами Кавказа обнаружен заброшенный подземный город

Недалеко от поселения Заюково Карабардино-Балкарии на Северном Кавказе обнаружен древний подземный комплекс: техногенное сооружение в виде опрокинутой пирамиды и "старый город", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Местные жители давно знали о лазе диаметром не более полуметра, который вел в огромный подземный город, в котором до сих пор стоят дома, тянутся улицы, имеются площади - вот только жителей давно уже нет.

Заинтересовавшись этими рассказами, исследователи решили отыскать главный вход в подземный город, поскольку маленький лаз мог быть лишь случайным отверстием в загадочный мир подземелий.

Найти вход экспедиции ученых помог местный спелеолог, который давно уже обратил внимание на загадочный грот, из которого сильно тянуло сквозняком. Мужчина частично разобрал завал, обнаружив глубокую шахту, однако в одиночестве не решился спускаться в нее. А тут как раз команда исследователей подоспела.

Обнаруженный местным спелеологом вход привел ученых не в старый город, а в какое-то техногенное сооружение в виде перевернутой пирамиды. Стены здесь выложены из больших блоков правильной формы, точно уложенных друг на друга без всякого раствора, что весьма напоминает кладку египетских пирамид.

Кроме грота, это явно техническое сооружение имело множество небольших проходов-щелей, через которые можно разве только просунуть руку. Из всего этого исследователи сделали предположение, что весь этот подземный "бункер" имел какое-то техническое назначение, например, мог быть энергетической установкой, холодильником и так далее. Это подтверждало и то, что на стенах этого сооружение не было ни одной надписи.

В ближайшее время команда ученых планирует проникнуть в подземный старый город. Если рассказы местных жителей подтвердятся, и этот город будет обнаружен, то его можно будет связать с опрокинутой пирамидой технического сооружения и признать, что это целый подземный комплекс древнейшего происхождения, в котором некогда проживали люди, обеспечивая свою жизнедеятельность загадочными для нас техногенными установками.