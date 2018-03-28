"Лацио" отдал два миллиона евро мошенникам за трансфер футболиста

28 марта 2018 22:51

Итальянский футбольный клуб "Лацио" потерял 2 миллиона евро, отправив последний транш за трансфер защитника Стефана де Врея мошенникам, а не "Фейеноорду", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Деньги были переведены на счет, который пришел в поддельном письме на электронную почту клуба. В письме содержался официальный бланк голландской команды.

Напомним, де Врей перешел в "Лацио" в 2014 году. В составе команды он провел 108 матчей.

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