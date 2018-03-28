В Сиднейском университете случайно наткнулись на мумию жрицы
В древнеегипетском саркофаге, который хранится в Сиднейском университете, ученые обнаружили останки мумии. До этого он 150 лет считался пустым.
Ошибку своих предшественников ученые обнаружили в 2017 году, когда открыли крышку саркофага и увидели там останки мумии. Это открытие даст возможность изучить тело с помощью современных технологий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Reuters.
Старший куратор Музея Николсона при Сиднейском университете Джейми Фрейзер сказал, что находка позволит ученым узнать о болезнях, о питании, и жизни человека, которого захоронили в этом саркофаге. Дело в том, что мумии, которые хорошо сохранились, обычно не оставляют нетронутыми, а в этом случае останки можно исследовать досконально.
Перевод иероглифов показал, что в саркофаге находилась жрица Мер-Нит-ит-эс, которая жила в 600г. до н.э. Фрейзер рассказал, что она служила в храме Сехмет, богини войны, медицины и волшебства.
Древние египтяне мумифицировали умерших, чтобы сохранить тело покойного для загробной жизни. Они верили, что в царстве бога смерти - Анубиса - душа должна найти свое тело и обрести бессмертие. Пирамиды специально строили для саркофагов с мумиями фараонов.
Существуют легенда, что смерть настигнет каждого, кто прикоснется к могилам и мумиям древних египтян. Самая известная история о так называемом "проклятье фараонов" - смерти участников экспедиции, которые в 1922 году обнаружили захоронение Тутанхамона.
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В Сиднейском университете случайно наткнулись на мумию жрицы
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