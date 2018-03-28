В России загорелся автобус с журналистами

Во Владимире, Россия, загорелся автобус с журналистами, которых везли освещать проверку пожарной безопасности торговых центров, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Возгорание произошло в моторном отсеке машины. В ней представители МЧС по Владимирской области и журналисты направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами.

"Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал", - сказал представитель МЧС.

Журналистам был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам.