В Колумбии ликвидировали главаря крупной наркобанды

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в среду о ликвидации одного из главарей крупной банды "Клан залива", занимающейся наркотрафиком, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мое признание управлению криминальных расследований и Интерпола национальной полиции Колумбии и колумбийской армии за ликвидацию Аристидеса Месы по прозвищу Индеец, третьего человека в руководстве "Клана залива"... Он был ответственен за наркотрафик в Центральную Америку и Европу. Мы продолжаем борьбу с картелями", - написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

Группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов. Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) - самый разыскиваемый человек в южноамериканской стране.

Колумбия является одним из мировых лидеров по производству кокаина с объемом примерно 910 тонн в год. В 2017 году колумбийские власти конфисковали рекордные 435 тонн кокаина, однако и эта цифра не дотягивает до половины всего объема производства.