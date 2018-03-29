В Сан-Франциско автомобиль наехал на пешеходов
Автомобиль наехал на группу людей в американском городе Сан-Франциско, один человек погиб, четверо пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox news со ссылкой на официального представителя местной больницы.
Инцидент произошел утром в среду по местному времени. Как сообщила представитель полиции Джизель Линнейн, водитель совершил "акт физической расправы" по отношению к пяти пешеходам, после чего скрылся с места происшествия.
Как сообщил телеканалу очевидец, пожелавший остаться неизвестным, до происшествия между водителем фургона и группой из четырех или пяти человек произошла ссора, после чего он вышел из автомобиля и начал преследовать их с предметом, похожим на топор. По его словам, людям удалось разоружить мужчину, после чего он выехал на тротуар и на высокой скорости наехал на группу людей.
По данным полиции, пять человек в результате инцидента пострадали, один впоследствии скончался в больнице. Как отмечают в полиции, это был единичный случай, безопасности общественности ничего не угрожает.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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