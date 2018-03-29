Пожар в венесуэльской тюрьме: погибли 68 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

08:15

В результате пожара в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек, сообщил в среду вечером генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о гибели 78 человек, но по неофициальным данным.

"Прокуратура Венесуэлы сообщает, что в связи с ужасными событиями в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий", - написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

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07:10

СМИ Латинской Америки сообщают о 78 погибших в результате бунта и пожаре в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Официальных сообщений от венесуэльских властей на эту тем пока нет вообще, однако сразу несколько изданий называют данную цифру жертв - это радио Noticias Caracol, газета Clarin, канал NTN24 среди прочих.

По данным СМИ, среди жертв - 10 женщин и 68 мужчин. Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей в момент начала бунта и пожара. Всего же в центре содержалось более 100 человек.

События начались рано утром в среду. Очевидцы рассказывают о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма. По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер. Часть погибших умерла от ожогов, остальные - от удушья продуктами горения.

Здание центра было окружено полицией, а тела якобы доставили в морг города Валенсия, где сейчас собираются родственники заключенных.

Бунты в перенаселенных венесуэльских тюрьмах случаются часто. Один из самых крупных произошел в 2013 году в тюрьме рядом с городом Баркисимето в штате Лара, когда погиб 61 человек, а число раненых достигло 120 человек. Бунт в тюрьме произошел в момент инспекции пенитенциарного учреждения властями с целью поиска оружия, нелегально хранящегося у заключенных.

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09:47

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