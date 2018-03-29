США заявили об уменьшении взносов в ООН
29 марта 2018 07:54 227
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные штаты сократят взносы в бюджет организации. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.
"Миротворчество - это общая ответственность. Все из нас должны вносить свой вклад, и все должны прилагать больше усилий", - сказала Хейли.
Сообщается, что в 2018 году США внесли в ООН 28,5% от всего бюджета. По словам постпреда, по американским законам Вашингтон может вносить в ООН меньше 25% от бюджета.
Отмечается, что на втором месте по сумме взносов в бюджет организации находится Китай с 10%.
Ранее Хейли объяснила отказ в финансовой помощи Пакистану.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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