США заявили об уменьшении взносов в ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные штаты сократят взносы в бюджет организации. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

"Миротворчество - это общая ответственность. Все из нас должны вносить свой вклад, и все должны прилагать больше усилий", - сказала Хейли.

Сообщается, что в 2018 году США внесли в ООН 28,5% от всего бюджета. По словам постпреда, по американским законам Вашингтон может вносить в ООН меньше 25% от бюджета.

Отмечается, что на втором месте по сумме взносов в бюджет организации находится Китай с 10%.

Ранее Хейли объяснила отказ в финансовой помощи Пакистану.