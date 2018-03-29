Южная Корея пошла на экономический рекорд

Экономика Южной Кореи по итогам 2017 года увеличилась на 3,1%. Это максимальные темпы роста за три года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Результат совпал с предварительными расчетами, опубликованными в январе. В 2016 году рост ВВП составлял 2,9%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает The Korea Herald.

Инвестиции в строительную сферу Южной Кореи в 2017 году на фоне проведения Зимней Олимпиады в Пхенчхане подскочили на 7,6%, в средства труда - на 14,6% (рекордный подъем за семь лет). Потребительские расходы увеличились на 2,6% (самый значительный прирост за шесть лет), государственные расходы - на 3,4%.

Повышение экспорта, на долю которого приходится около половины ВВП страны, составило 1,9%. Импорт вырос на 7%.

ВВП в расчете на душу населения в Южной Корее в прошлом году вырос на 7,5% и достиг 29,745 тыс. долларов.

Как ожидают эксперты, данный показатель впервые превысит отметку в 30 тыс. долларов в 2018 году. В мире сейчас насчитывается всего девять стран с населением свыше 20 млн человек, где ВВП на душу населения больше этого уровня, отмечает The Korea Herald.