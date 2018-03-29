Компания Boeing заявила о хакерской атаке на свои системы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

29 марта 2018 09:39

08:21

Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing заявила, что специалисты корпорации выявили незначительное проникновение вредоносного ПО в компьютерные системы компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Заявление: некоторое количество статей (в СМИ) о нарушениях в работе компании из-за хакерских программ преувеличены и не точны. Наш центр по кибербезопасности выявил небольшое проникновение вредоносного ПО, которое затронуло небольшое число систем. Были приняты меры по ликвидации последствий (этого инцидента), этот вопрос не касается производства и поставок", - говорится в заявлении компании.

Ранее газета Seattle Times сообщила, что в среду в компьютеры компании попал вирус WannaCry, заразивший в прошлом году более 200 тысяч пользователей.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая 2017 года затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Сообщалось, что за атакой могла стоять связанная с КНДР группа хакеров. Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.

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09:39

Нажмите на видео для просмотра:
Вирус WannaCry нарушил работу конвейера по сборке самолетов Boenig

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