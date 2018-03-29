В Турции произошло землетрясение
29 марта 2018 09:04 207
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает в четверг Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 245 километрах к востоку от столицы страны Анкары. Очаг залегал на глубине одного километра.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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