В Мали неизвестные атаковали отель, есть жертвы и пострадавшие

В центральной части Мали в городе Бандигара совершено вооруженное нападение на отель La Falaise, где обычно останавливаются сотрудники ООН и других гуманитарных организаций. Нападавших было пятеро. Они подошли к зданию отеля и открыли стрельбу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В результате были ранены три человека, а том числе солдат-охранник. Позже он скончался, передает ТАСС. Один из нападавших был ликвидирован.

Конфликт в Мали не утихает с 2012 года. Правительственные войска борются с вооруженными группировками различных направлений. Во многом столкновения спровоцированы тем, что после свержения Муаммара Каддафи обострилась обстановка в Ливии.