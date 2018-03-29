В Мали неизвестные атаковали отель, есть жертвы и пострадавшие
29 марта 2018 09:10 154
В центральной части Мали в городе Бандигара совершено вооруженное нападение на отель La Falaise, где обычно останавливаются сотрудники ООН и других гуманитарных организаций. Нападавших было пятеро. Они подошли к зданию отеля и открыли стрельбу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В результате были ранены три человека, а том числе солдат-охранник. Позже он скончался, передает ТАСС. Один из нападавших был ликвидирован.
Конфликт в Мали не утихает с 2012 года. Правительственные войска борются с вооруженными группировками различных направлений. Во многом столкновения спровоцированы тем, что после свержения Муаммара Каддафи обострилась обстановка в Ливии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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