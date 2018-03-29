Госпитализирован экс-президент Перу
29 марта 2018 09:17 143
Личный врач бывшего президента Перу Альберто Фухимори сообщил о госпитализации политика из-за сильного обезвоживания. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня днем мы госпитализировали президента Альберто Фухимори из-за тяжелого обезвоживания, которое вызвано гастроэнтеритом. В данный момент мы вводим ему воду внутривенно и наблюдаем улучшения", - написал врач Алехандро Агинада.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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