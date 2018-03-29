Госпитализирован экс-президент Перу

Личный врач бывшего президента Перу Альберто Фухимори сообщил о госпитализации политика из-за сильного обезвоживания. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня днем мы госпитализировали президента Альберто Фухимори из-за тяжелого обезвоживания, которое вызвано гастроэнтеритом. В данный момент мы вводим ему воду внутривенно и наблюдаем улучшения", - написал врач Алехандро Агинада.