Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 79
При пожаре в торговом центре в Кемерово пострадали 79 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", - добавил собеседник агентства, передает Day.Az.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей. Пропавших без вести нет.
Пока опознаны 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в четверг.
Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара - короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой. На данный момент в деле пять фигурантов. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который предположительно отключил систему оповещения при пожаре. Все они арестованы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
28 Мар. 18:42 13 481
-
28 Мар. 11:00 6 514
-
28 Мар. 13:49 6 191
-
28 Мар. 19:19 5 604
-
28 Мар. 16:54 5 272