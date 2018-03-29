В Турции вспыхнул пожар в торговом центре

В турецкой провинции Бурса на северо-западе страны вспыхнул пожар в одном из торговых центров, пишут в четверг турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Пожарным удалось локализовать огонь. Пострадавших нет.

О причине пожара не сообщается.