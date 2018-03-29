В Турции вспыхнул пожар в торговом центре
29 марта 2018 09:41 211
В турецкой провинции Бурса на северо-западе страны вспыхнул пожар в одном из торговых центров, пишут в четверг турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Пожарным удалось локализовать огонь. Пострадавших нет.
О причине пожара не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
28 Мар. 18:42 13 481
-
28 Мар. 11:00 6 514
-
28 Мар. 13:49 6 191
-
28 Мар. 19:19 5 604
-
28 Мар. 16:54 5 272