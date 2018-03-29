В Кемерове более 450 человек сдали кровь для пострадавших

Кемеровчане продолжают сдавать кровь для пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". С понедельника по четверг кровь сдали 465 человек, собрано 240 литров крови, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам главврача Кемеровского областного центра крови Илгиза Вафина, общее количество обратившихся людей гораздо больше - 800-900 человек, но они расписаны до середины апреля.

Главврач уточнил, что дефицита крови в области нет, поэтому доноров просят перед приездом уточнить необходимость визита по телефону или посмотреть на сайте, в каких группах крови есть необходимость.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".