В Сети появились кадры вооруженного ограбления банка в Москве - ВИДЕО
29 марта 2018 11:30 496
Сайт телеканала "Звезда" публикует кадры вооруженного ограбления отделения Бинбанка на Сокольнической площади в Москве, которое произошло вечером в среду 28 марта, передает Day.Az.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные заходят в здание, а через некоторое время выбегают из него и скрываются в неизвестном направлении.
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