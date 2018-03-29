В Сети появились кадры вооруженного ограбления банка в Москве - ВИДЕО

Сайт телеканала "Звезда" публикует кадры вооруженного ограбления отделения Бинбанка на Сокольнической площади в Москве, которое произошло вечером в среду 28 марта, передает Day.Az.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные заходят в здание, а через некоторое время выбегают из него и скрываются в неизвестном направлении.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

