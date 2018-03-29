В Сети появились кадры вооруженного ограбления банка в Москве - ВИДЕО

29 марта 2018 11:30

Сайт телеканала "Звезда" публикует кадры вооруженного ограбления отделения Бинбанка на Сокольнической площади в Москве, которое произошло вечером в среду 28 марта, передает Day.Az.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные заходят в здание, а через некоторое время выбегают из него и скрываются в неизвестном направлении.

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Нажмите на видео для просмотра:
Вооруженного ограбления банка в Москве попало на камеры

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