Тысячи боевиков и члены их семей покидают Арбил в Восточной Гуте - ВИДЕО

29 марта 2018 11:52

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии рассказал о продолжении вывода боевиков из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Количество боевиков, пожелавших прекратить сопротивление и покинуть район Восточной Гуты не снижается. По организованному гуманитарному коридору 28 марта было выведено 5290 боевиков и членов их семей, которые на 89 автобусах перевезены в провинцию Идлиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 24 912 человек.

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Тысячи боевиков и члены их семей покидают пункт Арбил в Восточной Гуте

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