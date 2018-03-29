Тысячи боевиков и члены их семей покидают Арбил в Восточной Гуте - ВИДЕО
29 марта 2018 11:52 319
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии рассказал о продолжении вывода боевиков из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Количество боевиков, пожелавших прекратить сопротивление и покинуть район Восточной Гуты не снижается. По организованному гуманитарному коридору 28 марта было выведено 5290 боевиков и членов их семей, которые на 89 автобусах перевезены в провинцию Идлиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 24 912 человек.
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