Потерявший в пожаре всю семью рассказал, что увидел на камерах в ТЦ - ВИДЕО

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре "Зимней вишне" троих детей, жену и сестру, рассказал, что увидел на камерах наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По его словам, на записях можно увидеть происходящее возле входа в кинозал в момент начала пожара. Востриков заявил, что на кадрах запечатлен мужчина, который закрыл дверь в кинотеатр, где находились родители и дети.

"Остались только наши... Потому что там был детский мультик. Они промедлили... Пока они добрались уже до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей", - сказал Востриков в своем обращении в соцсетях.

Он отметил, что мужчину, который закрыл двери в кинотеатр удалось спасти.

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