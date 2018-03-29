Два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране - СМИ
В марте 2018 года два израильских самолета пятого поколения F-35 провели операцию в Иране. Об этом сообщают израильские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В публикации утверждается, что израильские истребители пролетели в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами.
Согласно информации, F-35 не были замечены не только сирийскими и иранскими радарами, но также российскими радарами в Сирии. Была ли эта операция скоординирована с Соединенными Штатами, неизвестно.
Официальные источники в Израиле не комментируют эту публикацию.
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