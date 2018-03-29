Тяжелое ДТП в Турции, свыше 20 раненых - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

14:12

В результате ДТП в Анкаре по предварительным данным погиб один и получил ранения 21 человек. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что ДТП произошло с участием микроавтобуса, и его причина связана с потерей управления транспортного средства со стороны водителя.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

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14:31

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