Тяжелое ДТП в Турции, свыше 20 раненых - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
29 марта 2018 14:31 175
14:12
В результате ДТП в Анкаре по предварительным данным погиб один и получил ранения 21 человек. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что ДТП произошло с участием микроавтобуса, и его причина связана с потерей управления транспортного средства со стороны водителя.
Все пострадавшие являются гражданами Турции.
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