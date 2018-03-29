Тяжелое ДТП в Турции, свыше 20 раненых - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

29 марта 2018 14:31

14:12

В результате ДТП в Анкаре по предварительным данным погиб один и получил ранения 21 человек. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что ДТП произошло с участием микроавтобуса, и его причина связана с потерей управления транспортного средства со стороны водителя.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

---------
14:31

Нажмите на видео для просмотра:
Тяжелое ДТП в Турции, свыше 20 раненых

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az