Пожарный в Кемерово вытащил из торгового центра свою погибшую подругу - ВИДЕО - ФОТО

25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался пожар. Десятки посетителей молла с детьми оказались заперты в помещениях, коридорах и на лестницах здания, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Пожарная сигнализация и внутренняя система пожаротушения не работали, эвакуационные выходы были закрыты. В связи с этим большинство жертв пожара задохнулись, пытаясь выбраться или ожидая помощи.

Среди 64 погибших была 30-летняя Анфиса Кляйн,которую в сгоревшем здании нашел ее лучший друг - пожарный. Начальник ПСЧ-8 Кемеровской области Олег Пупов получил вызов, а вскоре ему позвонила Анфиса,чтобы спросить, что ей делать.

Спасти подругу Олег не успел, но он стал одним из первых, вошедших в сгоревший кинозал. Он же и нашел Анфису. Тело девушки обгорело, но Пупов опознал ее по золотой цепочке с кулоном.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

