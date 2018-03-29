Российского бизнесмена отлучили от футбола за выход на поле с пистолетом - ВИДЕО

Президенту греческого ПАОК Ивану Саввиди запретили на три года посещение футбольных матчей за угрозы судье во время скандального матча с АЕК, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

11 марта в конце игры, проходившей в Салониках, произошли беспорядки. Судья отменил гол хозяев из-за офсайда. Это привело в бешенство гражданина России - предпринимателя Ивана Саввиди, президента ПАОК. Он вышел на поле и потребовал от арбитра засчитать мяч, угрожая расправой. Позже новостные агентства распространили фотографии, на которых видно, что Саввиди появился на поле с пистолетом и несколько раз хватался за кобуру.

Матч так и не был доигран, а все матчи греческой футбольной лиги были перенесены. Против Саввиди возбуждено уголовное дело по статье "Запугивание должностных лиц".

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