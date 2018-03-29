Астрономы засняли падающую китайскую космическую станцию - ВИДЕО

Речь идет об орбитальной станции "Тяньгун-1", которая должна со дня на день упасть на Землю, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Последние снимки сделали итальянские ученые, когда 8-тонный аппарат находился на высоте 220 километров. На фотографиях можно видеть светящееся пятно, которое движется по небу на огромной скорости.

По расчетам специалистов "Тяньгун-1" не долетит до поверхности и сгорит в верхних слоях атмосферы. По информации портала Space.com, это произойдет в промежуток между 31 марта и 1 апреля.

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