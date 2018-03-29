МИД РФ пообещал скорый ответ на массовую высылку российских дипломатов

Ответные меры на высылку российских дипломатов из ряда стран Запада будут адекватными, они сейчас прорабатываются и будут объявлены в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Давайте не фокусироваться на том материале, из чего будут сделаны эти меры, зеркальные или еще какие-то. Они будут адекватные. Они сейчас прорабатываются, и я думаю, в ближайшее время о них будет объявлено. Форма, содержание, обо всем вы узнаете, когда это будет до конца проработано. Но еще раз говорю, это ближайшее время", - сказала она на брифинге в Москве.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. МИД России предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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