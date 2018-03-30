Крупное ДТП в Турции: 17 погибших, 36 раненых - ВИДЕО
30 марта 2018 09:07 1 429
Число погибших в результате крупного ДТП с участием автобуса на автомагистрали Ыгдыр - Карс увеличилось до 17-ти, сообщают турецкие СМИ.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Число раненых составляет 36. Ранее сообщалось о 15 погибши и 30 раненых. Раненые доставлены в больницы.
Отмечается, что водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус столкнулся с дорожным знаком.
Сообщается, что в автобусе находились мигранты из Афганистана и Пакистана, проникшие на территорию Турции незаконными путями.
Отметим, что в феврале текущего года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.
Нажмите на видео для просмотра:
29 марта 20:41 1 296
Израильские истребители обманули российские радары в Сирии
29 марта 20:35 375
Астронавты НАСА перенесли выход в открытый космос
-
29 Мар. 21:06 27 662
-
29 Мар. 10:32 10 703
-
29 Мар. 12:04 7 556
-
29 Мар. 15:18 5 781
-
29 Мар. 12:10 4 537