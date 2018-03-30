Крупное ДТП в Турции: 17 погибших, 36 раненых - ВИДЕО

Число погибших в результате крупного ДТП с участием автобуса на автомагистрали Ыгдыр - Карс увеличилось до 17-ти, сообщают турецкие СМИ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Число раненых составляет 36. Ранее сообщалось о 15 погибши и 30 раненых. Раненые доставлены в больницы.

Отмечается, что водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус столкнулся с дорожным знаком.

Сообщается, что в автобусе находились мигранты из Афганистана и Пакистана, проникшие на территорию Турции незаконными путями.

Отметим, что в феврале текущего года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

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