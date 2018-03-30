Наследный принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном
Между Саудовской Аравией и Ираном через 10-15 лет может начаться война, заявил наследный принц Эр-Рияда Мухаммед бен Салман Аль Сауд, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Он призвал международное сообщество к уничтожению санкций в отношении Тегерана.
"Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном", - заявил Салман Аль Сауд в интервью газете Wall Street Journal.
Саудовская Аравия обвиняет Тегеран в незаконной поставке вооружений повстанцам-хуситам в Йемене. С территории Йемена регулярно производятся ракетные обстрелы по Саудовской Аравии.
В понедельник, 26 марта системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь выпущенных из Йемена баллистических ракет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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