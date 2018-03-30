В США по неизвестной причине нескольким пассажирам самолёта вызвали скорую - ВИДЕО

30 марта 2018 09:37

Нескольким пассажирам самолета неожиданно стало плохо после посадки в Сан-Хосе. К трапу вызвали бригаду скорой помощи. Об этом пишут западные СМИ.

Рейс Delta Airlines вылетел из Миннеаполиса. Пассажирам было так плохо, что они даже не могли самостоятельно выйти из самолета, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Причины плохого самочувствия людей не сообщаются.

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В США нескольким пассажирам после посадки самолета стало плохо

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