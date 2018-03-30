В Турции атакована воинская часть, есть погибшие
В результате нападения боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на воинскую часть в турецкой провинции Сиирт на юге-востоке страны, по предварительным данным, погибли пять военнослужащих и ранены семь, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, после инцидента в провинции начались локальные операции ВС по ликвидации террористов.
Накануне в провинции Диярбекир на юго-востоке Турции в результате обстрела боевиками РПК автомобильного конвоя получили ранения шесть военнослужащих ВС Турции.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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