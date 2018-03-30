Веганка поглумилась над смертью мясника и попала под арест - ФОТО

Во Франции арестовали веганку, поддержавшую убийство мясника террористами. Как сообщает издание Daily Mail, ей грозит тюремное заключение.

Мириам-Серж Жуглет (Myriam-Serge Jouglet), позиционирующая себя как веганка и изготавливающая сыр для веганов, написала на своей странице в Facebook, что не считает смерть Кристиана Медвеса (Christian Medves) трагедией. "Что, вас шокирует то, что убийца был убит террористами? А меня нет, я ему ни капли не сочувствую", - отметила она, а также добавила, что считает случившееся "справедливым". Позднее пост удалили после жалобы профсоюза мясников Франции.

Женщина предстанет перед судом за одобрение действий террористов. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на пять лет и штраф в 75 тысяч евро.

Теракт во французском супермаркете произошел 23 марта. Мужчина ворвался в магазин с криками "Я солдат ИГ". В результате нападения погибли четыре человека.

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