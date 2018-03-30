Из Восточной Гуты вывозят боевиков и их семьи

Более 7 тысяч боевиков и членов их семей вывезены в четверг по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 31 915 боевиков и членов их семей.

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